التاريخ: 29-يونيو-2019
5 مشاهدة
تنظر محكمة الجنايات كرري في وقائع البلاغ المفتوح الذي تقدم به أحد المواطنين بأن طليقته قد قامت بتهديده بالقتل مما أدى إلى تخوفه من تهديدها ليقوم بتدوين بلاغ في مواجهتها وكانت الشرطة قد استدعت الزوجة التي أنكرت تهديدها له بالقتل وبعد فراغ الشرطة من التحريات اللازمة حسب صحيفة الدار، قامت بتحويل البلاغ للمحكمة للبدء في محاكمة الزوجة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر زوج يشكو طليقته لتهديده بالقتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.