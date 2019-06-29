التاريخ: 29-يونيو-2019 فى : حوادث 5 مشاهدة Advertisements تنظر محكمة الجنايات كرري في وقائع البلاغ المفتوح الذي تقدم به أحد المواطنين بأن طليقته قد قامت بتهديده بالقتل مما أدى إلى تخوفه من تهديدها ليقوم بتدوين بلاغ في مواجهتها وكانت الشرطة قد استدعت الزوجة التي أنكرت تهديدها له بالقتل وبعد فراغ الشرطة من التحريات اللازمة حسب صحيفة الدار، قامت بتحويل البلاغ للمحكمة للبدء في محاكمة الزوجة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زوج يشكو طليقته لتهديده بالقتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.