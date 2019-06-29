محكمة أمريكية تنظر مطالبة السودان بتعويضات في تفجير سفارتين

وافقت المحكمة الأمريكية العليا أمس على النظر في مطالبات بتعويضات من السودان، وتأتي المطالبات الجديدة بالتعويضات في قضية تتهم السودان بالتواطؤ في تفجيرات استهدفت سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية في كينيا وتنزانيا عام 1998.

Advertisements

وقتل 224 شخصاً في الهجمات الإرهابية التي تبنتها “القاعدة” وقتها حسب صحيفة السوداني. وقبلت المحكمة التماساً من مئات الأشخاص الذين أصيبوا وأقارب القتلى الذين يريدون إعادة محاولة الحصول على تعويضات بعد أن قضت محكمة أدنى في 2017 بأنه لا يمكن فرض هذه التعويضات على السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)