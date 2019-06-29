أسرة الشقيقان المقتولان بالسعودية تقيم المأتم بالفتيحاب

التاريخ: 29-يونيو-2019
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قضية مقتل الشقيقين الدكتور الحاج حسن وشقيقه المستشار القانوني محمد حسن بالرصاص من قبل مواطن سعودي حيث باغتهم بإطلاق الرصاص عليهم مما أدى إلى وفاتهم قامت على اثرها السلطات السعودية بزيارة مكان الحادث ونقل الجثامين للمشرحة لتقوم بعدها السلطات السعودية لتقوم بعدها السلطات السعودية حسب صحيفة الدار، بالتحفظ على المتهم وتدوين بلاغ في مواجهته.
لتبدأ بعد ذلك إجراءات تسليم الجثمانين عبر توكيل احد أقارب القتيلين وقامت أسرتهم بإقامة سرادق العزاء بمنطقة الفتيحاب وتتابع أسرة القتيلين الإجراءات المفتوحة للحكم على المتهم بارتكاب هذه الواقعة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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