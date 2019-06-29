تجمع “شباب بحري الأحرار” يعلن انسلاخه من “قوى الحرية والتغيير”

أعلن “تجمع شباب بحري الأحرار” انشقاقه عن قوى إعلان الحرية وتجمع المهنيين، مؤكدين عدم مشاركتهم في مواكب 30 يونيو المليونية، التي دعا لها التجمع، مشددين على المزايدات بأرواح الشهداء الذين سقطوا.

وقال الناطق الرسمي باسم التجمع إبراهيم همام، خلال مؤتمر صحفي أقامه حسب صحيفة المجهر أمس، إن مطالب “قوى إعلان الحرية” بفترة انتقالية مدتها أربع سنوات غير كافية، وزاد إن تفكيك الدولة العميقة يحتاج إلى سنوات، وأوضح أن قوى الحرية والتغيير لم تقم بزيارة أسر شهداء بحري، وهم دفعوا أرواحهم فداء للثورة، وقال إن منطقة بحري قدمت منذ العام 2013 أعداداً كبيرة من الشهداء.

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وأشار إلى أن الثوار استجابوا إلى دعم الثورة إلا أن قيادات الحرية أصبحت تزايد بهم، وأضاف إن التجمع ليس على خلاف مع المجلس العسكري أو “قوى إعلان الحرية” أو “تجمع المهنيين” ولكن هناك نقاط أساسية لا بد من الاتفاق عليها. وقال أن هناك الكثير من الممارسات غير المقبولة تمارسها قيادات الحرية ضد الثوار وقيادتها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)