(العسكري) يكشف معلومات جديدة عن محاولتين انقلابيتين

أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في لقاء تشاوري مع رؤساء التحرير في مقر وزارة الدفاع أمس، حرصهم على الشراكة مع قوى الحرية والتغيير، وتحدث عن معلومات جديدة بشأن محاولتين انقلابيتين، الأولى كانت في مرحلة التخطيط والأخرى على وشك التنفيذ.

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وقال البرهان حسب صحيفة الإنتباهة، أن الأولى وراءها جهة سياسية حددت ضباطاً يمثلونها في القوات المسلحة، وأنها كانت في طور التخطيط ووصفها بأنها ضعيفة، أما الأخرى فكانت بها ست خلايا تم تفكيكها وتوقيف ضباط متهمين والبحث عن آخرين، متهماً جهات لم يسمها بأنها ما زالت تسعى إلى الوصول إلى السلطة بالقوة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)