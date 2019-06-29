وفد من “قوى الحرية” يشارك في اجتماع لمجلس السلم الإفريقي بأديس غداً

التاريخ: 29-يونيو-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة Advertisements كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ عن مشاركة وفد من قوى الحرية غداً الأحد في اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي بأديس أبابا، وسيعكس رؤيته حول المبادرة الإثيوبية، وشدد على أن قوى الحرية لن تساوم في الثورة ودماء الشهداء، وقال الشيخ حسب صحيفة السوداني، إن رهانهم الأكبر على الشعب السوداني وإن المجتمع الدولي لا يمثل عنصراً حاسماً لهم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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