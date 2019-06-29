قوي التغيير تفقد الثقة في المجلس وتحذره من المساس باﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ

ﺃﻛـﺪﺕ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻷﻱ ﺇﺟـﺮﺍءﺍﺕ ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ ﺿﺪ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﻏـﺪﺍً ﺍﻷﺣـﺪ، ﻭﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﺻﻠﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺭﻏﻢ ﻗﻄﻊ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺧﻞ ﻳﻮﻣﻪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ ﺇﻧﻬﻢ ﺍﺑﺘﻜﺮﻭﺍ ﻁﺮﻕ ﻟﻺﺳﺘﺪﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻊ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
ﻭﻛﺸﻔﺖ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮٍ ﺻﺤﻔﻲ ﻋﻘﺪﺗﻪ، ﺑﻄﻴﺒﺔ ﺑﺮﺱ ﺍﻣﺲ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻛﺐ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺭﻣﺰﻳﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﻟﺪﻣﺎء ﺍﻟﺸﻬﺪﺍء، ﻭﺃﻥ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻗﻮﻯ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺳﺘﺨﺎﻁﺐ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍء ﺑﻤﺪﻥ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ، ﻭﺻﺮّﺣﺖ ﺃﻧﻬﻢ ﻓﻘﺪﻭﺍ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﻌﺪ ﻭﻋﻮﺩﻩ ﺑﻌﺪﻡ ﻓﺾ ﺍﻹﻋﺘﺼﺎﻡ ﻭﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ.
ﻭﻧﻮﻫﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻨﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻗـﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﺻﺤﻴﺔ، ﻣﺆﻛﺪﺓً ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻭﺑﺎﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ، ﻭﺷﺪﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺴﻜﻬﺎ ﺑﺴﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻱ ﻭﻣﻮﺍﺻﻠﺘﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ.
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