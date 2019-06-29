ديوان الزكاة يساهم بماكينات غسيل الكلى لمستشفى الفاشر

أعلن الأمين العام لديوان الزكاة الاتحادي محمد بابكر إبراهيم مساهمة الزكاة بماكينتي غسل كلى لمركز الفاشر حتى يتمكن من بسط خدماته الطبية لمرضى الكلى خاصة الفقراء، مؤكدا اهتمام الزكاة بالتدخل في مساعدة مجالات الصحة والتعليم والمياه. وأشاد بابكر خلال تفقده سير العمل بمركز غسيل الكلى بمستشفى الفاشر التعليمي برفقة المدير العام للجباية وأمين ديوان الزكاة بالولاية، أشاد بالجهود المبذولة من قبل الأطباء والمهندسين العاملين بالمركز.

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