لجنة المسابقات تحسم نقاط مباراة المريخ والشرطة القضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علم مصادر أنّ لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني منحت نادي المريخ نقاط مباراته ضد الشرطة القضارف بعد تسلّم التقرير الخاص باللقاء من حكم المباراة.

وسابقًا، رفضت اللجنة الفصل في المباراة بعد تخلّف نادي الشرطة عن أدائها لعدم حصولها على التقرير من الحكم الفاضل أبو شنب.

واعتبرت اللجنة بحسب مصادر لـ”باج نيوز” نادي الشرطة القضارف مهزومًا بهدفين دون مقابل مع غرامة مالية تبلغ عشرة ألف جنيه.

باج نيوز