لجنة المسابقات: مباراة القمّة في موعدها وستقام بملعب الهلال

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن اتحاد كرة القدم السوداني عن تمسّكه بملعب مباراة الهلال والمريخ في بطولة الدوري الممتاز والمحدّد مسبقًا بـ”الجوهرة الزرقاء”.
وقال رئيس لجنة المسابقات الفاتح باني في تصريح إنّ مباراة القمّة في موعدها وستقام بملعب الهلال، وأنّ ما يثار عن تحويلها إلى استاد الخرطوم غير صحيح.
وحدّدت برمجة الدوري الممتاز الخامس من يوليو المقبل موعدًا لمواجهة الهلال والمريخ ضمن دوري النخبة.
ويتصدّر المريخ روليت الممتاز برصيد”12″ نقطة، فيما يحتّل الهلال المركز الثاني برصيد”10″ نقاط.
باج نيوز
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