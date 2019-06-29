اسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء اليوم السبت 29 يونيو 2019م

الخليج 365: مؤشر أسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم السبت 29 يونيو 2019م. مؤشرأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ): دولار امريكي 71.00 جنيها ريال سعودي 18.70 جنيها درهم اماراتي 20.00 جنيها Advertisements اليورو 78.00 جنيه الجنيه الاسترليني 88.00 جنيه ريال قطري 18.90 جنيه الجنيه المصري 4.00 جنيه علما ان سعر الدولار الرسمي 45.00 جنيه

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