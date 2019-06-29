حركتا جبريل ومناوي تؤكدان إستعدادهما للتعاون مع لجنة حميدتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت حركة العدل والمساواة، بقيادة جبريل إبراهيم، إستعدادها بالتنسيق مع “تحرير السودان” برئاسة مناوي، للتعاون والعمل مع لجنة المجلس العسكري و بقية أطراف الأزمة السودانية في البحث عن سلام شامل يخاطب جذور الأزمة و يعالج الإفرازات الناجمة عن الصراع في كافة مناطق النزاع المسلح في السودان.

وقال أمين التفاوض والسلام في العدل والمساواة، أحمد تقد لسان في بيان “الجمعة” ،إن أجتماعها بنائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان قلو “حميدتي” ناقش الدخول في مفاوضات سياسية شاملة بمشاركة كافة أطراف النزاع المسلح لوضع نهاية للإقتتال و الإحتراب و الانتقال الي مرحلة السلام و الإستقرار في السودان.

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وأوضح تُقد أن اللقاء تم بدعوة وترتيب من الرئيس التشادي إدريس ديبي، للجمع بين وفد حركة العدل و المساواة و حركة تحرير السودان بقيادة مناوى بنائب رئيس المجلس العسكري في العاصمة أنجمينا، ووصف تُقد اللقاء بأنه إتسم بالشفافية و الوضوح و الصراحة وبحث الوفدان الوضع السياسي الراهن في السوداني و فرص وقف الحرب و تحقيق السلام و العبور بالسودان الي بر الأمان”، وأشار إلى ترحيب وفد الحركتين بقرار إطلاق سراح أسرى كافة الحركات.

وأكد تُقد أن الوفدان أمنا علي أهمية إستئناف العملية السلمية في المستقبل القريب، وجددا إعلان وقف العدائيات لخلق المناخ المعافي و البيئة المهيئة للعملية السلمية و الدخول في مفاوضات سياسية شاملة بمشاركة كافة أطراف النزاع المسلح لوضع نهاية للإقتتال و الإحتراب و الانتقال الي مرحلة السلام و الإستقرار في السودان.

وأوضح أمين التفاوض والسلام، أن وفد الحركة ضم كل من الدكتور الطاهر الفكي ومحجوب حسين وسيد شريف جار النبي بجانبه.