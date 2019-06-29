البرهان يكشف عن مذكرة من القيادات العسكرية لـ(البشير)

تحدث البرهان خلال لقاء تشاوري مع رؤساء التحرير في مقر وزارة الدفاع أمس، عن دور القوات النظامية في التغيير الذي أدى إلى عزل البشير، موضحاً أن البشير كان يجتمع بالقيادات العسكرية مرتين أسبوعياً بمقر وزارة الدفاع، وأن القيادات نصحته بمعالجة الأوضاع بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية لكنه تجاهلها، مما دفعها إلى إعداد مذكرة حملها إليه وزير الدفاع السابق الفريق عوض بن عوف تطالبه بالاستقالة من المؤتمر الوطني وحل الحزب وإعلان عدم ترشحه وتعطيل التعديلات الدستورية التي تتيح له الترشح.

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وكان مقرراً إعلان تلك الخطوات حسب صحيفة الإنتباهة، في خطابه بالقصر الجمهوري في (22) فبراير الماضي لكن جهات أثرت فيه وعدلت موقفه، الأمر الذي دعا القيادات العسكرية والأمنية لاتخاذ قرار بعزله، وأنه تم تكليفه بإبلاغ البشير بذلك وقام بالمهمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)