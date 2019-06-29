(التغيير): نتوقع الاتفاق مع (العسكري) في أية لحظة

التاريخ: 29-يونيو-2019
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قالت “قوى الحرية والتغيير” إنها تتوقع التوصل لاتفاق في أية لحظة مع المجلس العسكري، في ذات الأثناء التي أبدت فيها عدم ممانعتها في التنازل عن نسبة الـ(67%) التي اتفقت عليها من قبل كنصيبها في المجلس التشريعي الانتقالي الذي يتوقع تكوينه.
وقال عضو قوى التغيير” محمد عصمت حسب صحيفة الإنتباهة: (طالما قبلنا بـ”33%” للأحزاب غير الموقعة على إعلان الحرية لا أظن أن هنالك مشكلة إن كانت النسبة “60%” لـ”الحرية والتغيير” أو “40%” للقوى الأخرى.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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