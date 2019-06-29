الأصم: لن أشارك في أي منصب بالانتقالية.. ولا اتجاه لتغيير اسم “التجمع”

أعلن عضو سكرتارية تجمع المهنيين السودانيين د. محمد ناجي الأصم، رفضه تولي أي منصب في الحكومة المدنية بالفترة الانتقالية، قائلاً: “أنا لن أشارك في الحكومة المدنية بالفترة الانتقالية، لأننا التزمنا لجماهير الشعب السوداني بأن الحكومة سوف يتم تشكيلها من كفاءات وطنية، ويوجد أشخاص كثر من السودانيين والسودانيات أكثر كفاءة مني”.

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وأوضح الأصم حسب صحيفة التيار، بأن موقفه من المشاركة ليس مبدئياً، بل إنه يأتي في إطار الالتزام ببرنامج قدمناه للشعب السوداني، ودعونا الجماهير للالتفاف حوله، نافياً اتجاههم في تغيير اسم تجمع المهنيين لآخر يعبر عن المرحلة المقبلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)