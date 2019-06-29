التظاهر بعد (11) أبريل تخريب .. والمدنية ليست (قميص وبنطلون) !

أحسن زعيم حزب الأمة القومي الإمام “الصادق المهدي” صُنعاً برفضه التصعيد مع المجلس العسكري الانتقالي ، وامتناعه عن الدعوة للمشاركة في مظاهرات (30) يونيو التي دعت لها بعض قوى الحرية والتغيير .
إنه صوت العقل والحكمة الذي نحتاجه هذه الأيام للعبور بالسودان إلى بر أمان الديمقراطية والاستقرار .
على الأطراف المتحمسة للتصعيد والمواجهة في (قحت) أن تتدبر وتتفكر في ما جرى خلال الشهرين الماضيين ، وعليها أن تجرد حساب الخسارة ، وتعرف أسبابها لتتجنبها ، فما حصاد تكرار الأخطاء بالعناد سوى المزيد من الضحايا من أبناء هذا الوطن العزيز ، وكم نحن في أمس الحاجة إلى كل شاب وشابة لبناء سودان الحرية والعدالة .
إن مسؤولية الحفاظ على الأمن والسلام تقع اليوم على عاتق كل فرد راشد في مجتمعاتنا في المدن والأرياف ، ولم تعد مسؤولية الساسة في قوى الحرية ولا العسكريين في المجلس الانتقالي ، علينا أن نعمل جميعاً لتنوير مَنْ يحتاج التوضيح والتنبيه من شبابنا وبناتنا ، ليعلموا أن من خرج ثائراً في كل رقعة من رقاع الوطن .. من (ديسمبر) إلى (أبريل) لإسقاط نظام “البشير” فإن النظام قد سقط ، وأن “البشير” ومساعديه وكبار قادة حزب المؤتمر الوطني قابعون الآن في السجن ، وقد قرأتم وعلمتم شكاواهم من سوء المقام ، وبؤس الطعام ، وكثرة البعوض ، وحرمانهم من صلاة الجمعة !!
سقط “البشير” وتنحى بعده قائد التغيير رئيس المجلس العسكري الفريق أول “عوض ابن عوف” وذهب تبعاً له نائبه الفريق أول “كمال عبدالمعروف” ، ثم استقال ثلاثة من أعضاء المجلس ، نزولاً عند رغبات الثوار ، فأغرى ذلك التنازل النبيل بعض المُغالين في (قحت) ، فأخذوا يرفعون سقوف مطالبهم باسم الحرية والتغيير يوماً بعد يوم ، ثم لا يُشكِّلون حكومةً ولا يسمون رئيس وزراء !!
يجادلون في صلاحيات مجلس السيادة ثم في عدد أعضائه ثم في رئاسته .. هل تكون مدنية أم عسكرية ، ويطالبون بالمدنية ليرضوا غرورهم بإسقاط الرئيس (الثالث) الفريق أول “عبدالفتاح البرهان” ، لكي ما يصفق العالم لـ(قحت) التي كسرت الأرقام القياسية في موسوعة (جينيس) فأسقطت ثلاثة رؤساء في شهرين !!
إنها المراهقة السياسية بعينها ، ولا توصيف لها غير ذلك ، فجُل السلطات المدنية مكفولة لمجلس الوزراء الذي وافق المجلس العسكري على حق قوى الحرية في تشكيله ، قبل أن تؤدي المزايدات والتنطع والمواجهات اللاحقة إلى نسف كل الاتفاق بين الطرفين .
إن أي دعوة للتظاهر والاحتجاج بعد (11) أبريل ، هي تهديد لاستقرار البلاد ، وتخريب للسلام والأمن الاجتماعي ، فالنظام السابق سقط ، ورئيسه في السجن ، والدولة العميقة سقطت باعترافكم أن الإضراب والعصيان نجح بنسبة (95%) ، فماذا تريدون يا عباد الله ؟!
إنها فترة انتقالية ، وليس بالضرورة أن تحكم فيها كل قوى الثورة ، فالانتخابات هي مطلب كل ثائر ، والديمقراطية هي مبتغاه ، وليس الحكم المطلق بالشرعية الثورية ، والفكرة التصفوية ، والروح الانتقامية .
المدنية برنامج وسلوك ، وليست (قميص وبنطلون) .. المدنية ديمقراطية وشفافية .. وليست احتكاراً وإقصاءً .. المدنية سمو وعلو .. وليست تسفلاً وعنفاً لفظياً وبذاءات .
طبِّقوا المدنية في سلوككم السياسي .. في خطابكم .. دعونا نحسها .. ونراها .
كانت هذه تفاصيل خبر التظاهر بعد (11) أبريل تخريب .. والمدنية ليست (قميص وبنطلون) ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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