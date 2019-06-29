في أول لقاء برؤساء التحرير.. البرهان يذرف الدموع

فاضت أعين الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالدموع وهو يتحدث مع مجموعة من رؤساء تحرير الصحف السودانية بمكتب القائد العام بوزارة الدفاع عصر أمس الجمعة.

وكان البرهان يقدم تفصيلاً لمجريات الأحداث منذ اندلاع المظاهرات في ديسمبر 2018 حتى لحظة انتصار الثورة ثم ما تلاها من جولات مفاوضات بين المجلس العسكري و”قوى الحرية والتغيير”.

وبدأ البرهان متأثراً للغاية حسب صحيفة التيار، عندما تحدث عن الوساطات الخارجية، وقال أن بعض الجهات الخارجية استخفت بالسودان كثيراً ونقلت إلى المجلس العسكري عبارات تفوه بها بعض الوسطاء، كانت تحمل قدراً من الإهانة للشعب السوداني.

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وصمت البرهان فترة من الوقت بينما فاضت عيناه بالدموع واضطر لقطع حديثه وشرب الماء، ولم يواصل حديثه إلا بعد أن عبر له بعض الحضور عن تفهمهم لمشاعره مقترحين عليه تجاوزها.

ويعد لقاء البرهان برؤساء التحرير الذي استمر زهاء ثلاث ساعات، في أول اتصال مباشر له بقادة الصحافة السودانية، ولم يسمح لرؤساء التحرير بحمل أجهزة الهاتف أو الأقلام داخل قاعة الاجتماع خشية تسرب تسجيلات صوتية أو فيديو.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)