شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يبدو أن الضغوطات التي يمارسها المجتمع الدولي على المجلس العسكري الانقلابي قد ترغمه على قبول المبادرة الإثيوبية بعد أن ظهرت بوادر رفضه لها في الأيام القليلة الماضية بشكل واضح وجلي وهو الآن إذ يضطر لقبولها مكرها فلن تكون هناك أي ضمانات للإلتزام ببنودها ومخرجاتها من قبله وسيسعى بكل ما أوتي من قوة ﻷن يبقى مسيطرا وممسكا بزمام الأمر لا سيما فيما يتعلق بتحديد مسار السياسة الخارجية من حيث اصطفافات المحاور الأقليمية والدولية

فقد رأينا منذ بواكير سقوط نظام البشير كيف أن المملكة العربية السعودية ودويلة الإمارات تحاولان ابتلاع السودان عبر شراء ذمم قادة المجلس العسكري بثمن بخس وعليه بهذا السلوك قد وضعت فعلا العربة أمام الحصان ليتعقد المشهد السياسي الأمر الذي اوصلنا إلى ما وصلنا إليه.

من غدر بالاعتصام السلمي أدى إلى فقدان أرواح كوكبة من الشباب الكرام وإلى عدد كبير من الجرحى والمفقودين هذا بالإضافة إلى التأخير الشديد في نقل السلطة إلى حكومة كفاءات مدينة الأمر الذي أدي بدوره إلى فراغ سياسي ودستوري هائل لتزداد جراح الوطن التي كان قد تسبب بها البشير ونظامه عمقا ذلك بدلا من أن توضع الخطط الإسعافية بشكل عاجل لوضع السودان العظيم في مساره الصحيح ومعالجة ما أفسده البشير نظامه.

وهنا يتوجب على قوى الحرية والتغيير اليقظة والحذر إذا ما تم الاتفاق مع المجلس العسكري وأن تكون بمستوى تضحيات وتطلعات هذا الشعب الأبي وألا يشغلها بريق المناصب عن أهداف الثورة المجيدة .

وعلى الشعب الكريم المناضل أن يحرث ثورته آنا بآن إلى أن تحقق أهدافها بشكل كامل غير منقوص ليرقد الشهداء بسلام.