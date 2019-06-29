البرهان: صلاح قوش غادر السودان بدون موافقة المجلس العسكري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، عبدالفتاح البرهان، الجمعة، إنه إذا أرادت قوى الحرية والتغيير تشكيل حكومة فنحن جاهزون.

وأكد في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف السودانية أن اختيار شخصيات الحكومة الانتقالية يتم بموافقة قوى الحرية والمجلس العسكري معاً.

وأضاف البرهان أن رئيس جهاز الأمن السابق، صلاح قوش، غادر السودان بدون موافقة المجلس العسكري.

وعن إقالة النائب العام، أوضح رئيس المجلس الانتقالي في السوان، أن الإقالة جاءت بسبب تباطؤ التحقيقات مع أركان نظام البشير.

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وكشف البرهان عن أن رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، اقترح إشراك قوى سياسية أخرى بينها حزب المؤتمر الشعبي في هياكل الانتقال، وأكد أن “رئيس وزراء إثيوبيا اقترح ضم علي الحاج “مؤتمر شعبي- إخوان” أو غازي صلاح الدين “إسلامي وإخواني سابق” لمجلس السيادة.

وقال البرهان أن قوش لعب دور كبير جداً خاصةً مع قوى الحرية والتغيير خلال تلك الفترة الماضية لكنه لم يوضح تحديداً ماهية هذا الدور.

وشدد البرهان على ضرورة أن يوافق الطرفين “المجلس” و”قوى التغيير” على إختيار أسم أي وزير يعرض على الحكومة، وأكد على أهمية مُشاركة القوى السياسية الأخرى في المجلس الوزاري أو التشريعي، وأشار إلى ان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد كان قد اقترح ادخال عناصر أخرى في المجلس السيادي غير قوى التغيير مثل غازي صلاح الدين أو علي الحاج.

وقال رئيس المجلس العسكري إنه متفائل بشأن التوصل إلى إتفاق مع قوى الحرية والتغيير دون الحوجة لـ 30 يونيو، ووصف البرهان الخلافات مع “الحرية والتغيير” بأنها ليست كبيرة، لكن طول فترة التفاوض أدي لظهور قوى سياسية أخرى وأصحاب مصالح وأغراض وأهداف ، وقال “بدأت تظهر على السطح حشود القوى السابقة خاصة المؤتمر الوطني، ومن ثم بدأ الحديث عن التشكيك في المواقف ومنطق المحاصصة”.

وقال البرهان، إنهم عندما تسلموا المسؤولية لم يكن في خطتهم تكوين حكومة مع “قوى الحرية والتغيير” وإنما كانوا يريدون أن يفعلوا كما فعل “سوار الذهب” بتكوين حكومة كفاءات توفر احتياجات الناس من السلع والوقود وغيرها والترتيب لقيام انتخابات