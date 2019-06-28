"المسماري": سنقتحم مدينة غريان وسنواصل تدمير الميليشيات فيها

وأوضح "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الجمعة، أن الجيش الوطني الليبي يتصدى لمحاولة ميليشيات طرابلس التقدم نحو منطقة السبيعة.
وتمثل مدينة غريان الواقعة على بعد 100 كلم جنوبي غرب طرابلس، مركز عمليات مهما جدا للجيش الليبي الذي اتخذها منذ سيطرته عليها مطلع شهر أبريل الماضي، مقرا لقيادة عملياته العسكرية بالمنطقة الغربية، تقدم الدعم العسكري لقواته في محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس، كما تضم مهبطا للطائرات العمودية يستخدمه الجيش في توفير غطاء جوي لتقدم قواته نحو العاصمة طرابلس.
وكان الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر أعلن في الرابع من أبريل الماضي إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ "الإرهابية" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي أعلن ما أسماها حالة النفير لمواجهة الجيش واتهم حفتر بـ الانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015".
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