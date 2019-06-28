أوضح رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، أسباب إقالة النائب العام في البلاد، مؤكداً أن المجلس جاهز لتشكيل حكومة إدارة ارادت قوى الحرية والتغيير .
وقال البرهان أن رئيس جهاز الأمن السابق صلاح قوش غادر السودان بدون موافقة المجلس العسكري .. لافتاً إلى أن إقالة النائب العام جاءت بسبب تباطؤ التحقيقات مع أركان نظام البشير.
وأمس الخميس، أعلنت "قوى الحرية والتغيير" السودانية، أنها تسلمت مسودة مقترح للاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي قدمته الوساطة الإفريقية الإثيوبية.
قبل أن تدعو اليوم إلى تظاهرات سلمية في 30 يونيو للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين .
كانت هذه تفاصيل خبر السودان .. البرهان يوضح سبب إقالة النائب العام ويؤكد جاهزية المجلس لتشكيل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.