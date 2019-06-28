انتقالي السودان.. إدراك مبكر لخطورة التدخل القطري

أدرك المجلس الانتقالي السوداني خطورة الدور الذي تلعبه قطر باكرا.

وتصرف الانتقالي بناء على هذا الإدراك، مع قطر ومع قناة الجزيرة التي لعبت دورا سلبيا خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدن السودان.

وفي السياق، أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في محمد حمدان دقلو، صحة الأنباء التي ترددت في الفترة السابقة عن رفض المجلس استقبال وفد قطري في العاصمة الخرطوم. معتبراً أن قناة الجزيرة موجهة ضد قوات الدعم السريع، وضد المجلس العسكري.

وأضاف دقلو في مقابلة نشرتها وكالة "سبوتنيك" الروسية، أنهم في المجلس يعترفون بأنه لأول مرة قاطعوا الوفد القطري ولم يستقبلوهم.

واستدرك قائلا "نحن نعترف أننا أخطأنا، المفروض ألا نقاطع، والمفروض أن نقبلهم مثل الآخرين، لكن هم استعملوا معنا أشد عداوة".

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وأضاف " ثانياً لديهم وزير الخارجية أتى ولم يبلغنا، وهو أتى إلى دولة يجب أن يحترموا سيادتها، هو أتى ونحن رفضنا قدومه".

وحول قناة الجزيرة، أكد دقلو أن القناة موجهة ضد الدعم السريع، وضد المجلس العسكري، وأن وراءها دولتها طبعاً.

وأضاف "لكي نكون واضحين، يجب أن نقول الحقائق، وراءها دولتها قطر، الآن هي دولة موجهة كامل قوتها لكي تدمر المجلس العسكري، والدعم السريع".

وعلى الرغم من أن قطر وقفت مع البشير ضد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاطه، إلا أنها حاولت أن تتقرب من الانتقالي بعد سقوط النظام، لتضمن الاستمرار الذي يمكنها من مواصلة لعب دورها التخريبي الذي لعبته في عدد من البلدان العربية.