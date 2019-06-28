جونسون: بوتين يعيق العلاقات البريطانية الروسية

أعرب بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظاً لخلافة تيريزا ماي على رأس الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، عن تشاؤمه بتحقيق تقارب في العلاقات بين لندن وموسكو ما دام الرئيس فلاديمير بوتين، في الحكم.

وتدهورت العلاقات بين البلدين منذ تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال العام 2018 في إنكلترا، الأمر الذي نسبته لندن إلى موسكو.

واعتبر جونسون، أن هذه القضية كانت أكبر "خيبة أمل" خلال توليه وزارة الخارجية البريطانية بين يوليو 2016 ويوليو 2018.

وقال خلال تجمع انتخابي: "اعتقدت فعلاً أنه يمكن انتهاج سلوك صريح مع الروس لبناء علاقة جيدة".

وأضاف "كنت متفائلاً جداً، توجهت إلى موسكو (في 2017) رغم التحذيرات، حاولت بناء صداقة جديدة وشراكة جديدة لكن الأمر لم ينجح".

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كذلك، انتقد جونسون تصريحات لبوتين في مقابلة مع صحيفة فايننشل تايمز، اعتبر فيها الرئيس الروسي، أن الافكار التقدمية للديموقراطيات الغربية "عفا عنها الزمن".

وقال: "إنه مخطىء، إنه مخطىء تماماً".

لكنه تدارك أن "بوتين ليس روسيا"، مضيفاً "هناك جيل شاب من الروس يريد الإصغاء إلى خطاب جديد، ويريد العمل في شكل مختلف".

وعلى هامش قمة مجموعة العشرين الجمعة، حضت تيريزا ماي، بوتين "على الكف عن أفعاله المزعزعة للاستقرار"، وإلا "لن يكون هناك تطبيع للعلاقات الثنائية"، وفق متحدث باسم داونينغ ستريت.

وكان اللقاء بين الجانبين الأول منذ أزمة تسميم سكريبال.