إفتتاح قمة الـ 20 في أوساكا باليابان بمشاركة 37 دولة ومنظمة

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الخليج 365:
افتتح قادة مجموعة الـ 20 قمتهم، اليوم الجمعة، في أوساكا باليابان بمشاركة 37 دولة ومنظمة عالمية، ومن المتوقع أن تكون القمة أن تكون واحدة من أكثر القمم التي تشهد انقسامات منذ سنوات.
وافتتح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاجتماع الذي ستهيمن عليه مناقشات مثيرة للجدل تتعلق بالتجارة والتوترات الجيوسياسية وتغير المناخ.
وبدت الأجواء ودية في الدقائق الأولى، حيث ارتسمت الابتسامات على وجوه الزعماء خلال التقاط الصورة التقليدية.
وتركز الجلسة الأولى للاجتماع على الاقتصاد الرقمي، وستكون المخاوف بشأن الخصوصية والأمان مدرجة على جدول الأعمال.
وقال آبي لدى افتتاح الجلسة “حوَّلت الرقمنة بشكلٍ سريع جوانب مختلفة في مجتمعنا واقتصادنا”.
ومن بين كل اللقاءات الثنائية، سيكون لقاء دونالد ترامب السبت مع نظيره الصيني شي جين بينغ عبارة عن قمة داخل القمة، إذ تدور مواجهة بين بكين وواشنطن من أجل ضمان الهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية في العالم
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