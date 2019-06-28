اعدام شخصيين بطريقة وحشية…..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعدم الجيش الشعبي الحكومي لدولة جنوب السودان مدنيين (اثنين) في مقاطعة (موغو) بمنطقة ياي بولاية وسط الاستوائية بطريقة وحشية بعد تعذيبهما الاسبوع الماضي ، وقال بيان صحفي للناطق الرسمي باسم حاكم ياي من جانب حركة رياك مشار، ان المواطنين غير المسلحين كانا متجهين من منطقة (وندوكوري) الى سوق (جنجاني) واعتقلتهما الاستخبارات العسكرية بشكل تعسفي حيث جرى سجنهما في ثكنة (ياي) العسكري حيث خضعا للتعذيب ثم القتل بشكل وحشي قبل القاء جثيتهما على بعد 6 اميال من طريق (ياي) الرابط مع (كايا)، كما ابدى الناطق الرسمي سعيد غودويل اسفه للحادثة البشعة، مطالبا مفوضية رصد وقف اطلاق النار والترتيبات الامنية بالتحقيق في الحادثة، مطالبا حكومة جوبا باحترام اتفاق السلام ومحاسبة المسؤولين.