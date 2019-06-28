خربشات الجمعة.. بقلم يوسف عبد المنان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(1)

* هل تكبد الدكتور الأصم ورفاقه من قيادات قوى الحرية والتغيير مشقة السفر إلى مدينة الفاشر عاصمة إقليم دارفور.. وتوجهوا إلى قرية “كفوت” لتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد موسى هارون الذي سقط في فض اعتصام القيادة العامة ومسح دموع أمه الحاجة فطومة أبكر التي تبكي منذ سقوط ابنها شهيداً.. وإذا كانت قرية “كفوت” أو وادي “كفوت” بعيداً ولن يبلغه الأصم ورفاق قوى الحرية والتغيير إلا بشق الأنفس، وهم في غالب مكون اجتماعي من السودان الأوسط والنيلي.. أبناء العاصمة الخرطوم.. فهل حدثتهم أنفسهم بزيارة القريب جغرافياً أي القريب من العين من أسر شهداء الانتفاضة وأسر شهداء القيادة العامة في حي مايو والحتانة والحارات الواقعة في الحزام الذي كان يطلق عليه الطيب مصطفى وحسن مكي الحزام الأسود حول العاصمة الخرطوم.. لتجريم الناس على سحناتهم التي لم يختارنها هم ولا يد للبيض في خلقهم هكذا.. الحزام المعروف “بظلمونا” و”جدعونا” و”قبر الكلب” وأسماء أخرى لا نستطيع كتابتها.. حيث أقيمت سرادق العزاء لأرواح الشهداء الذين لا تعرفهم قوى الحرية والتغيير.. وهي من دفع بهم إلى أتون المواجهة مع القوات الأمنية منذ 19 ديسمبر الماضي.. وقوى الحرية تقف بعيداً عن مرمى النيران ولم تخض غمار المواجهات بنفسها, زجت بالبسطاء و”اليفع” وجلست هي تراقب سير الأحداث “تعلق” على الأحداث من منصة عالية.. وحينما سقط النظام السابق لم تذرف دمعة على الشهداء، وهرعت قوى الحرية والتغيير إلى المناصب والمواقع والمكاسب، ولم تتذكر الرفاق الذين “قتلوا” بالرصاص إن كان الشهداء حقاً من هؤلاء المترفين..!

(2)

في تسعينات القرن الماضي، حمل الملازم محمد الزين ضوينا الشهير “بالرزيقي” أحلامه على كفه.. وخرج من السودان إلى إريتريا مستجيباً لدعوة السيد الصادق المهدي قبل أن يصبح إماماً.. وانضم “الرزيقي” إلى قوات يقودها العقيد عبد الرحمن الصادق المهدي تسمى بجيش الأمة, ومحمد الزين ضوينا الشهير “بالرزيقي” لقباً والحازمي أصلاً والدته ابنة خالي الراحل الشيخ حسن الأمين وحبيبة روحي “ريفه”، خرج محمد الزين ضوينا بقناعته بضرورة تغيير نظام الإنقاذ بقوة البندقية، لأن الرزيقي مقاتل شهير، تشهد على فراسته عمليات صيف العبور وتحرير مدينة “يرول” ببحر الغزال وكان فارساً من فرسان الهجانة.. لكنه آثر التضحية بموقعه في الجيش والالتحاق بمليشيات جيش الأمة.. ومحمد الزين ضوينا الذي انضم في صباه إلى القوات المسلحة كجندي قبل أن يدرس الجامعة ويتم تأهيله في الكلية الحربية ويتخرج ضمن دفعته (35) كان مقاتلاً في شرق السودان ضمن لواء خشم القربة.. في اريتريا تولى محمد الزين ضوينا تنظيم جيش الأمة وخاض معارك في شرق السودان حتى سقط جريحاً وفارق الحياة بعد يومين..

كان الفريق بكري حسن صالح وزيراً للدفاع، وعند سماع خبر مقتل الرزيقي في اريتريا.. زار بيت كاتب هذه السطور بالحارة (21) الثورة للعزاء في الفقيد ابن أختي.. وكان بكري حسن صالح كبيراً ومتواضعاً وقادراً على التمييز بين هذا وذاك.. وبعد عودة الإمام الصادق توقع بعض منسوبي وقيادات حزب الأمة أن يقدر الصادق تضحيات “الرزيقي” ويمسح دموع والدته.. ويجلس إليها ببيتها في قرية السنجكاية ريفي الدلنج.. ولكن بعض قادة الحزب طلبوا من والدة الرزيقي أن تذهب هي لبيت الصادق المهدي ليعزيها في فقدان ابنها.. رفضت ذلك وقالت لهم اذهبوا أنتم أما أن تذهب والدة الشهيد للصادق ولا يأتي لها من الغرائب والعجائب..

(3)

فهل ينتظر قادة الحرية والتغيير أن تبحث أسر الشهداء عن “بيوت” مدني عباس مدني في العمارات والأصم في المنشية والدقير في الخرطوم اثنين مثلاً.. وصديق يوسف في شمبات.. ويطرق أسر الشهداء “أبواب” السادة قادة الحرية والتغيير حتى ينالوا “الفاتحة” من السادة الكبار؟؟

قبل أن نختم هذه الخربشات، نسأل قادة قوى الحرية والتغيير لماذا لم تصعد روح أي من قادة هذه القوى في أحداث فض الاعتصام والمواجهات التي سبقت سقوط البشير؟ لماذا كل الشهداء من شباب حزب المؤتمر الشعبي الجسور؟؟ ولا شهيد حتى الآن من الحزب الشيوعي وحزب الأمة والاتحاديين؟؟ ولماذا لا يتعلم هؤلاء من تجارب الإسلاميين في المنازلة والمواجهة ساعة الوغى وقد واجهت الحركة الإسلامية التمرد بجنوب السودان بخيرة قادتها.. وسقط في ميادين القتال الأطباء والمهندسون والوزراء والصحافيون حتى قال د. جون قرنق في لقاء بدكتور علي الحاج من أين جاء هؤلاء المقاتلون الذين لا يهابون الموت؟!!

إن قوى الحرية والتغيير تسأل عن الأرواح التي صعدت لبارئها وتسأل عن أسرهم.. وواجبها الأخلاقي نحوهم الرعاية، وأن لا تستثمر فقط في دمائهم.. وتتخذها “أداة” ضغط لتحقيق المكاسب السياسية الضيقة..

وكل جمعة والجميع بخير..