شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هاجمت عصابة متفلتة سائق عربة واصابته بالاذى وذلك بالازهرى جنوب الخرطوم وابلغ مصدر مطلع ان العصابة قامت بقطع الطريق على السائق بعد ان حطمت مركبته وحاولت الاستيلاء على بعض متعلقاته الشخصية بيد ان الاخير ابدى مقاومة مما تسبب فى كسر يده، وفور وقوع الحادث تم اسعاف المصاب الى المستشفى ووتم تدوين بلاغ بالحادث ومازالت التحريات جارية للقبض على الجناة. المادة السابقة حميدتي في انجمينا.. زيارة باللون الأبيض… المقالة القادمة خربشات الجمعة.. بقلم يوسف عبد المنان

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كانت هذه تفاصيل خبر عصابة متفلتة تعتدي على مواطن وتكسر يده جنوب الخرطوم… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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