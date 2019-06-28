حميدتي في انجمينا.. زيارة باللون الأبيض…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يبدو أن الأجواء أصبحت مواتية أمام الحركات المسلحة للدخول في عملية سلام شامل وحقيقية في البلاد، فمنذ العام 2003 ظلت تلك الحركات تقاتل من أجل الوصول بقضاياها لحلول واضحة، وبذات الطريقة كان النظام البائد يعمل على التقليل من دور تلك الحركات وتسويف قضاياها بين توقيع اتفاقيات أحادية وجزئية من جانب، وبين زج تلك الحركات إلى أتون المواجهة المسلحة من جانب آخر، ولكن مع زوال النظام السابق الذي يعتبر المتسبب الأساسي في صناعة الحرب في دارفور، أصبح لا طائل أو فائدة من المواجهة العسكرية بين الحركات والقوات المسلحة وأفرعها حالياً، بينما في ذات الأثناء يسعى المجلس العسكري الانتقالي الحالي لتوحيد وجهات النظر وتقريب المسافات بينه والحركات من أجل الوصول لاتفاق سلام شامل، وهو ما دعا نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان أن يشد الرحال للعاصمة التشادية (انجمينا) في زيارة يقابل خلالها بعض قيادات الحركات المسلحة, زيارة تحمل رمزية السلام ذي اللون الأبيض ستلقي بظلالها على المشهد السياسي في البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة.

مفتاح الاستقرار

الأمين العام والناطق باسم حركة العدل والمساواة الموقعة أحمد عبد المجيد قال لـ(الصيحة) إن جهد المجلس العسكري في أول بيان الاتفاقيات التي اعتمدتها حكومة السودان سابقاً مع الحركات المسلحة والتي من ضمنها اتفاقية سلام دارفور التي وقعت في الدوحة، وهي حتى اللحظة تباشر عملها وتؤدي مهامها، عليه فإن المجلس العسكري وضع أهمية كبرى لعملية السلام بإصدار قرار التواصل مع الحركات المسلحة، هو جهد ينم عن اهتمام المجلس العسكري بعملية السلام باعتبار أن السلام هو المفتاح الأساسي للاستقرار، منوهًا: إذا نظرنا للمرادف للسلام، هو الحرب، وهي التي أوصلت السودان لقحط اقتصادي، وهو ما أدى لانهيار النظام البائد عليه يجب أن ننهض بالسودان من الذرائع التي أودت به في مسارات واتجاهات مختلفة سيما وأن البلد أصبحت في محك حقيقي، مشيراً أنها بداية حقيقية للمجلس العسكري خاصة بعد تصرحيات رئيس المجلس السابقة بأن واحدة من مهام الحكومة المقبلة السلام، وهو ما لا يتناقض مع تكوين لجنة تتعلق بعملية السلام بين الحركات المسلحة والحكومة المقبلة من أنها تعمل على تعزيز خطوة السلام، وقال عبد المجيد إن من هم على دفة الحكم من العسكري يعلمون جيداً أهمية الأمن والخلفية التي تحكم السودان بأطرافه المترامية.

حسن النوايا

وأوضح عبد المجيد أن إصدار قرار من المجلس العسكري بإطلاق سراح الأسرى خطوة تدل على حسن النية من العسكري، وهو ما وجد استحساناً لدى الأسرى وأسرهم على الرغم من عدم تنفيذ هذا القرار حتى اللحظة، إلا أنها خطوة لها ما بعدها، ونتمنى تنفيذه على وجه السرعة لما يتركه من تداعيات طيبة للمحكومين والجو السياسي العام فضلاً عن إرساله رسائل جادة بأنه من ضمن عملية السلام إطلاق سراح الأسرى والمحكومين، مبيناً أن المجلس العسكري عرف عنه بهيئته إجمالاً أنه يمتاز بالجدية والوضوح وهو ما يمكنه لإحداث تكتيكات سيما وأن الأوضاع لا تحتمل المزايدة والمماطلة، لأن الأمر لا يتعلق بالحكومة أو الحركات المسلحة، لأن الأمر ليس مكسباً سياسياً لأي منهما، وإنما انتصار للسودان كاشفاً أن الحركات المسلحة تعتبر جزءاً من الحراك الثوري الذي تم وعليها استكمال ما يكمل في إطار المسؤولية السياسية، خاصة وأن العمل السياسي هو تكامل الجهود.

وطالب عبد المجيد الحركات المسلحة التي لم توقع على السلام أن توقع وتحدث إضافات حقيقية للإجابة على تساؤلات المجتمع الذي قدم مطالبه السياسية وتطلعاته المستقبلية من خلال الثورة التي قامت.

الحقوق والواجبات

وأشار عبد المجيد أن الحركات المسلحة لديها قراءة حقيقية للساحة والموقف التي لا مجال فيها للمزايدة والخروج من المعادلة، منبهاً أن الشعب السوداني بعد الثورة التي قام بها أصبحت آماله وطموحاته ورغباته هي سلام مستدام يحقن دماء أبنائه وشعبه ويعيش الجميع بأمن دون غالب أو مغلوب متساوين في الحقوق والواجبات، وهو ما أدى لأن يكون العقل الجمعي حاضراً في هذه المرحلة المهمة من تاريخ السودان، مشدداً أن التفويض والحركة الثورية ستحاصر من يزايد على ملف السلام، وهي واحدة من مكاسب الوعي الجمعي الذي تحقق أثناء الثورة وناشد عبد المجيد الحركات المسلحة أن تقدم ولو مرة في تاريخها أنموذجاً “سوداني سوداني” للتصالح خاصة تلك الفاتورة التي دفعها هؤلاء تجاه عملية السلام، إلى أن انهار النظام السابق.

فيما اعتبر عبد المجيد أن الوضع والجو العام بدأ الآن في عملية التشكيل التي ستكون جزءاً من خارطة العمل العام، وتحقيق ما قامت من أجله الثورة، وقال عبد المجيد إن الحركات المسلحة التي وقعت سابقاً على عملية السلام ظللنا نقاتل في الجانب السياسي لتحقيق ما خرجنا من أجله في شكل تحالفات أو أي أجسام أخرى، وسيظل النظام السلمي والسياسي هو الذي يحقق النتائج بعد أن قال السلاح كلمته، وعلى كل القوى الثائرة أن تنتبه إلى أن الثائر ليس إقصائياً في طبعه وتصرفاته، وهي صفات الثورة والثوار

تفاوض مباشر

فيما أكد عبد المجيد أن العملية التفاوضية دائماً تتسم بالتنازلات من جميع الأطراف، وهو ما يضمن نتائج إيجابية لكل تفاوض، مثمناً دور عبد العزيز الحلو في الحركة الشعبية لإعلانه وقف إطلاق النار الشامل منذ فترة بشكل شجاع، بينما أوفد مالك عقار وفد مقدمة وهي خطوة جريئة كان يجب أن تسبقها ضمانات موقعة وليست شفاهية، وذلك بإصدار عفو عام عن كل الحركات المسلحة، وهو ما لم يحدث، مبيناً أن ما حدث لوفد الحركة الشعبية جناح عقار هو إجراء عادي، ولا يمثل مشكلة، وهي خطوة قابلها العسكري بإطلاق سراح جميع المحكومين.

وقال عبد المجيد: ليس هنالك ضير من أن تتفاوض الحركات المسلحة بطريقة أحادية وتفتح خطاً مباشرًا لأنها ضمن قوى إعلان الحرية والتغيير، ولكنها كانت غير حاضرة في العملية التفاوضية التي كانت مع المجلس، وعليها أن تناقش خصوصيات قضاياها فيما يتعلق بترتيبات اللاجئين وقواتها ومشاركتها وهي مطالب الحركات فضلاً عن القضايا والمطلوبات العامة المتعلقة بالحريات، وهي ضمن القضايا العامة المطروحة لكل القوى السياسية.

الرهان الكبير

الخبير العسكري اللواء (م) يونس محمود، أوضح لـ(الصيحة) أن الواقع الحالي والجديد للسودان ومجيء حكم جديد سيقطع الطريق أمام الحركات المسلحة عن مواصلة عملها، خاصة وأن تلك الحركات كانت تقاتل نظاما سابقاً بمبررات قد لفظته القوى السياسية وبالتالي لفظت المبررات جميعها للحركات المسلحة الداعية للقتال، عليه أصبح الطريق ذا اتجاه واحد لهذه الحركات المسلحة أن تنضوي تحت لواء السلام.

وأضاف يونس: على الحركات البحث عن ترتيبات وضعها السلاح، وتوفيق أوضاعها والدخول للسلام من الباب الكبير، مشيراً أن نائب رئيس المجلس حميدتي سيجد سهولة ويسراً في مبدأ القبول للتفاوض مع هذه الحركات أكثر مما كانت عليه العملية التفاوضية من قبل، لأن مبدئية القبول بالتفاوض موجودة خاصة وأنها لم تكن متوفرة من قبل لوجود البندقية ضمن إعلاء وخفض سقوف التفاوض.

وقال يونس إن الأوضاع للتفاوض أصبحت الآن ممهدة محلياً ودولياً سيما وأن لهذه الحركات تعاملاً مع قوى إعلان الحرية والتغيير، فإنه بالإمكان لقوى الحرية والتغيير الاستفادة مما تبقى لهذه الحركات من بندقيتها وتوظيفها في صالح الضغط على العسكري وتمرير أجندتها عليه باعتبارها ورقة الضغط السياسي لقيادة الحركات للسلام بخطى سريعة أو بطيئة، مشددًا أن المجلس العسكري والذي يعتبر هو منه يتزعهم زمام الأمر في السلطة، وأن نائب رئيس المجلس (حميدتي) هو من يمتلك القوة في وجه الحركات المسلحة بعد القوات المسلحة وأن الدعم السريع هو القوة الأساسية في وجه تلك الحركات والصراع في دارفور هو ما يعطي الرمزية لذهاب (حميدتي) لتشاد ومقابلة مناوي وجبريل هو ما يعطي مصداقية أكبر وضامناً لتلك الحركات إذا وقعت عملية سلام حقيقية باعتباره قائداً عسكرياً للدعم السريع ونائب رئيس المجلس العسكري وهو ما يجعل كل الأجواء موجبة لكل من أراد أن يفرد شراعه للعبور، ومن أراد الاستعصاء والعمل على تمرير الأجندة الخارجية سينتكس.