“تجمع المهنيين” يكشف عن اعتقال رئيس لجنة المُعلمين قُبيل مواكب الـ “30” من يونيو

أعلن تجمع المهنيين السودانيين إعتقال الأجهزة الأمنية فجر اليوم “الجمعة” رئيس لجنة المعلمين بالتجمع الأستاذ ياسين حسن عبدالكريم من منزله إلى جهة غير معلومة قبيل مواكب الـ “30” من يونيو.
وقال تجمع المهنيين في صفحته الرسمية على “الفيسبوك” اليوم “الجمعة”، إن السلطات الأمنية تتحمل سلامة الأستاذ ياسين وأوضح أن سبب اعتقاله يرتبط بظهوره في نشاط عام في إطار رفض تعنت المجلس العسكري الانقلابي في تسليم السلطة للمدنيين.
وقطع تجمع المهنيين بأن اعتقال قياداته لن تثنيه عن المواصلة في النشاطات السلمية والحشد لمزيد من الضغط على المجلس العسكري الانقلابي حتى إستكمال الثورة وتحقيق الأهداف التي تواثق عليها الشعب السوداني .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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