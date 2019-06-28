عاجل : اعتقال قياديين بقوى التغيير في الخرطوم

التاريخ: 28-يونيو-2019 فى : أخبار 10 مشاهدة Advertisements بحسب غرفة الاخبار قالت مصادر صحفية في الخرطوم قبل قليل ان السلطات السودانية قامت باعتقال مسعود الحسن وأحمد ربيع القياديين بقوى الحرية والتغيير. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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