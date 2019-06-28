البرهان يوضح اسباب إقالة النائب العام ويكشف المثير عن سفر قوش

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبدالفتاح البرهان، اليوم الجمعة، إنه إذا أرادت قوى الحرية والتغيير تشكيل حكومة فنحن جاهزون.

وبحسب الانتباهة أكد في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف السودانية أن اختيار شخصيات الحكومة الانتقالية يتم بموافقة قوى الحرية والمجلس العسكري معاً. وأضاف البرهان أن رئيس جهاز الأمن السابق، صلاح قوش، غادر السودان بدون موافقة المجلس العسكري.

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وعن إقالة النائب العام، أوضح رئيس المجلس الانتقالي، أن الإقالة جاءت بسبب تباطؤ التحقيقات مع أركان نظام البشير. وكشف البرهان عن أن رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، اقترح إشراك قوى سياسية أخرى بينها حزب المؤتمر الشعبي في هياكل الانتقال، وأكد أن “رئيس وزراء إثيوبيا اقترح ضم علي الحاج “مؤتمر شعبي- إخوان” أو غازي صلاح الدين “إسلامي وإخواني سابق” لمجلس السيادة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)