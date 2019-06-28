"أسود" المغرب تلتهم "أفيال" كوت ديفوار وتعبر لدور الـ16 ببطولة إفريقيا

انتزع منتخب المغرب فوزا ثمينا من أنياب نظيره كوت ديفوار بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد السلام، في قمة مباريات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة أمم إفريقيا مصر 2019.

جاءت المباراة ساخنة منذ البداية من جانب المنتخب الإيفواري حيث أنقذ مدافع المغرب فريقه من استقبال الهدف الأول في الدقائق الأولى.

بعد هذه الفرصة بدأ أسود الأطلسي في شن هجماتهم على مرمى الأفيال حتى نجح يوسف النصيري من إحراز الهدف الأول للمغرب في الدقيقة 23 بعدما تلقى تمريرة رائعة من زميله نور الدين أمرابط، لينتهي الشوط الأول بتقدم رجال المدرب هيرفي رينارد بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني أجرى إبراهيما كمارا المدير الفني لكوت ديفوار تغييراته الثلاثة باحثا عن التعادل لكن دفاع الفريق المغربي وحارس مرماه أفسد كل الهجمات لينتهي اللقاء بفوز المغرب بهدف دون رد.

وبهذا الفوز رفع منتخب المغرب رصيده إلى 6 نقاط محتلا صدارة المجموعة ويضمن الصعود لدور الستة عشر من البطولة، بينما تجمد رصيد كوت ديفوار عند 3 نقاط في المركز الثاني.