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الاتحاد الأوروبي: الاتفاق مع إيران يبقى مفتاحا رئيسيا لمنع انتشار السلاح النووي

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أعلن الاتحاد الأوروبي، مساء الجمعة، أن الاتفاق النووي مع إيران يبقى مفتاحا رئيسيا لمنع انتشار السلاح النووي.
وأوضح الاتحاد الأوروبي، إلى أن الآلية التجارية الخاصة مع إيران فعالة، وتسمح بمواصلة التجارة مع إيران وتجاوز العقوبات الأمريكية.
وأشار إلى أن الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي ستكثف جهودها لرفع العقوبات من أجل تطبيع التجارة مع إيران.

ويذكر أن أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، اتخاذ خطوات أكثر حسما إذا فشلت الدول الأوروبية الموقعة على اتفاقها النووي في حماية إيران من العقوبات المفروضة من واشنطن.

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