الاتحاد الأوروبي: الاتفاق مع إيران يبقى مفتاحا رئيسيا لمنع انتشار السلاح النووي

ويذكر أن أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، اتخاذ خطوات أكثر حسما إذا فشلت الدول الأوروبية الموقعة على اتفاقها النووي في حماية إيران من العقوبات المفروضة من واشنطن.
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