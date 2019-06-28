ضربة قوية لمنتخب مصر قبل مواجهة أوغندا

تعرض محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى منتخب مصر إلى الإصابة خلال مران الفراعنة اليوم الجمعة والمقام على ستاد الكلية الحربية. وقام الجهاز الطبي للمنتخب بنقل اللاعب إلى المستشفى للاطمئنان عليه ومعرفة حجم الإصابة التي تعرض لها. ويستعد منتخب مصر لمواجهة أوغندا يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة أمم إفريقيا 2019.

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