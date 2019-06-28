مقتل 100 من المسلحين وقوات النظام السوري في معارك حماة

لقي ما لا يقل عن 51 من قوات الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها، و45 من مقاتلي المعارضة حتفهم في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، جراء اشتباكات في شمال محافظة حماة السورية، حيث تدور اشتباكات متقطعة بين الطرفين منذ مطلع يونيو الحالي.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن القوات الموالية لدمشق، بدعم من الروس، حاولت في عدة هجمات منذ ساعات الصباح الأولى السيطرة على بلدتي تل ملح والجبين، اللتين احتلتهما فصائل المعارضة مطلع الشهر الحالي.