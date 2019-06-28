ووفقاً للمنظمة غير الحكومية، فقد قتل ما لا يقل عن 51 شخصاً من قوات النظام والميليشيات الموالية لها خلال الاشتباكات العنيفة والقصف.
كما ارتفع عدد قتلى المعارضة إلى 45 شخصاً، بينهم 29 من مقاتلي الفصائل الإسلامية، جراء الاشتباكات والهجمات الجوية والمدفعية للجيش السوري وحليفته الرئيسية، روسيا.
وذكر المرصد، أن الطائرات السورية الحربية نفذت نحو 200 غارة جوية، وأن القوات البرية أطلقت أكثر من 900 قذيفة على جبهتي تل ملح والجبين والمناطق المجاورة.
ومن جهتها، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن وحدات الجيش السوري بدأت، فجر الجمعة، ضربات مكثفة على مواقع انتشار إرهابيي "جبهة النصرة" على محور قريتي الجبين وتل ملح، وتسببت في خسائر في صفوفهم، دون تحديد عدد القتلى أو الجرحى.
وكان الجيش السوري وحلفاؤه، قد كثفوا حملتهم في شمال حماة وجنوب إدلب، منذ أواخر أبريل(نيسان) الماضي، حيث لا تزال جماعات المعارضة المسلحة منتشرة في تلك المناطق، مما أسفر عن مقتل أكثر من 500 مدنياً، وفقاً للمرصد.
ويشار إلى أن محافظة إدلب (شمال غرب سوريا) تخضع إلى حد كبير لسيطرة الفرع السابق لتنظيم القاعدة في سوريا وغيرها من الجماعات الإسلامية المعارضة لدمشق.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 100 من المسلحين وقوات النظام السوري في معارك حماة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.