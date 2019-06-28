غلاب يتحدث عن اختراقات قطرية خطرة وصفقة حوثية إخوانية

أكد وكيل وزارة الإعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، نجيب غلاب، أن قطر تدير معركتها مع تحالف دعم الشرعية ببعض أجنحة من أطراف في الشرعية.

وتحدث غلاب في سلسلة تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "اليمن العربي" - "عن اختراقات خطرة تقتات من عجز الجهلة الغارقين في فخ الاخوان و بلا افق استراتيجي".

وتابع:"عاد المراحل طوال ووجه الليل عابس ولعنة الفساد والحرس القديم والارتزاق عناوين بلا رقابة ولا تقييم".

وتساءل:"ماذا تتوقعون من حركة عنصرية باطنية امتهنت اللصوصية والسطو والنفاق والقتل وفتح المقابر ويتحكم بها سادي حاقد تابع لولي الفقيه؟؟".

Advertisements

وبين أنه "في مناطق سيطرة الحوثية هناك فرعون متحكم بكل شيء عبدالملك، واي جريمة منتج لساديته".

ومضى:"قال احد افراد عائلة صالح عاشق لولي الفقيه ان ثوار الساحات دنق، ادرك الجناح القطري داخل الحوثية المصطلح في الذهنية اليمنية، وفي صفقة بين الحوثية وإخوان قطر عمم المصطلح لادانه المؤتمر، وعبر دانق حوثي اصبح الاخوان اتباع لجاهل نذل متخلف، ثورة الاخونج دناقة في مخالب اللعبة الحوثية".

وكتب قائلاً:"كان بامكان تحالف دعم الشرعية استهداف صالح وقد أعلن عداوة لا لَبْس فيها ضدهم، وظل الطابور الخامس يحرض ليتحمل التحالف دمه انتقام شعبي، وكان التحالف يداريه لانقاذ اليمن من الجريمة الايرانية التي كان يفهمها اكثر من غيره، وبالاخير ذبحته الحوثية بضمير ميت وبحقد المجرم السادي، لن ننسى".