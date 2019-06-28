اليكم عقوبة مغتصب فتاة المنشية.

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قررت محكمة جنايات الخرطوم شمال، حكماً بقضاء 11 عاماً خلف القضبان لصحاب فيديو المنشية الشهير. وأصدرت المحكمة الحكم على الشاب الذي يظهر في مقطع فيديو بوسائل التواصل الإجتماعي يمارس الأعمال الفاحشة بالشارع العام مع سيدة بضاحية المنشية . وأكدت المحكمة برئاسة قاضي الدرجة العامة عاطف محمد عبدالله الحاج أمس، أن المدان الأول الشاب بمقطع الفيديو الفاضح قام بارتكابه جميع الجرائم في (11) بلاغاً دون ضده، وأدانته المحكمة بمخالفة نصوص المواد (20/174/175/ من القانون الجنائي التي تتعلق بالشروع في السرقة والنهب، إلى جانب إدانته بمخالفة نصوص المادتين (174/175) المتعلقة بالسرقة والنهب، إضافة إلى إدانته بمخالفة نص المادة (151) في بلاغين منفصلين والمتعلقة بممارسة الأفعال الفاحشة من القانون الجنائي لسنة 1991م. يذكر أن المحكمة عدلت مادة الاتهام بالاغتصاب ضد المدان الأول، بممارسة الأفعال الفاحشة، وبررت أن مواقعة المدان الأول للسيدة بمقطع الفيديو تم في مكان عام.