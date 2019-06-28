بعد 30 عاما في أبل.. “المصمم العبقري” يعلن الرحيل

وأورد المصدر، أن المصمم جوني إيف، وضع لمسته على كل من هاتف “آيفون” وجهاز “ماك” وسماعات “آيبود”، وكان عنصرا مهما في “أبل” التي أصبحت أول شركة في التاريخ تتخطى قيمتها السوقية ترليون دولار.

وغادر جوني إيف، لأنه قرر أن يؤسس عملا خاصا به في ولاية كاليفورنيا أطلق عليه اسم “لاف فروم”، ومن المرتقب أن تكون شركة “أبل” من بين أول زبائنه.

وبحسب سكاي نيوز عربية من المتوقع أن ينتقل المصمم الشهير صوب المشروع الجديد وهو في مجال التصميم أيضا، في وقت لاحق من العام الجاري، ومن المرتقب أن يتم إطلاقه بشكل كامل في سنة 2020.

وقال جوني، في مقابلة صحفية مع “فاينانشال تايمز”، “صحيح أنه لن أكون موظفا في أبل، لكني سأبقى في علاقة وطيدة جدا معها، وآمل أن يكون ذلك لسنوات وسنوات”.

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ويشكل رحيل هذا المصمم العبقري الذي وضع لمساته على كافة أجهزة الشركة، صدمة للمستثمرين، لاسيما أنهم ينظرون إليه بمثابة صاحب دور مؤثر ومهم في نجاح الشركة.

في غضون ذلك، اعتبر المدير التنفيذي لأبل، تيم كوك، رحيل جوني، بمثابة تطور في الشركة، وقال إن في “أبل” فريقا من المصممين هو الأفضل على الإطلاق.

ومنذ سنة 2015، يتولى جوني صفة “كبير مصممي أبل”، واستبعدت “فاينانشال تايمز”، أن يحل شخص آخر مكانه عما قريب، وأضافت أن رحيل جوني يأتي في سياق من التغييرات بقيادة “أبل”.

وفي أبريل الماضي، غادرت مسؤولة البيع بالتجزئة في الشركة، أنجيلا آرهندت، شركة “أبل”، بعدما أدت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى تراجع مبيعات “آيفون”.