“الحرية والتغيير” تتسلّم مقترح الوساطة وتعديلات طفيفة على المسودة

أعلنت “قوى إعلان الحرية والتغيير”، أنها تسلمت مسودة اتفاق مقترح مقدمة من الوساطة الإفريقية ــ الإثيوبية المشتركة، للاتفاق مع المجلس العسكري، على أساس إعلان المبادئ.

وقال بيان أمس، إن “الحرية والتغيير” وافقت على إعلان المبادئ مع إبداء بعض الملاحظات، وتتدارس المقترح المقدم للتقرير بشأنه.

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وفي السياق، نقل مصدر بحسب الصيحة عن مصادر، أن المقترح المشترك من الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا والذي تسلمه المجلس العسكري و”الحرية والتغيير” أمس، هو ذات المقترح السابق مع بعض التعديلات. وينص المقترح، أن يتم تشكيل المجلس السيادي ومجلس الوزراء حسب مقترح الوساطة السابق، على أن يستمر النقاش حول كيفية تشكيل المجلس التشريعي الذي لم يحسم في المقترح. وتتكون الحكومة من (١٨) وزيراً، فيما يضم المجلس السيادي (٧) عساكر و(٧) مدنيين وشخصية مدنية تُنتخب بالتوافق.

ونص المقترح ألا يُشارك في المجلس التشريعي المؤتمر الوطني والأحزاب السياسية التي كانت معه حتى لحظة سقوطه، فضلاً عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من مفوضية حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي في أحداث فض الاعتصام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)