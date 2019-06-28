قوي الحرية والتغيير تدعو لتظاهرات سلمية في 30 يونيو

دعت قوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم الجمعة، إلى تظاهرات سلمية في 30 يونيو للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.
وأضافت قوى الحرية والتغيير أن التباينات داخل الحركة صحية ولكن القرارات الأساسية المُعلنة تصدر موحدة.
وكانت "قوى الحرية والتغيير" السودانية أعلنت أمس الخميس، أنها تسلمت مسودة مقترح للاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي قدمته الوساطة الإفريقية الإثيوبية.
وذكرت القوى، في بيان مقتضب على صفحة "تجمع المهنيين السودانيين" في فيسبوك، أنها ستخضع المسودة للدراسة لاتخاذ قرار بشأنها.
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