"البرهان": إقالة النائب العام تمت بسبب تباطؤ التحقيقات

قال عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إن إقالة النائب العام تمت بسبب تباطؤ التحقيقات.

وأضاف "البرهان، خلال تصريحاته، اليوم الجمعة، أن رئيس جهاز الأمن السابق صلاح قوش غادر السودان بدون موافقتنا.

وتابع: "إذا أرادت قوى الحرية في السودان تشكيل حكومة فنحن جاهزون".