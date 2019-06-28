ياسر ميرغني: قطع خدمة الإنترنت (مخالفة وتعدٍ) على حقوق المستهلكين

شدد الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك د. ياسر ميرغني، على أن الحصول على المعلومة حق من حقوق المستهلك، وتمسك بأن قطع خدمة الانترنت فيه مخالفة وتعدٍ على الحقوق العادية والطبيعية للمستهلك من قبل شركات الاتصالات.

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وقال ميرغني في تصريح حسب الجريدة أمس، (لدينا عريضة لمقاضاة شركات الاتصالات لأن المستهلك دفع قيمة الخدمة ولم يجدها)، وأضاف أن البعض يستمتع بخدمة الانترنت مما يؤكد أن هناك تفضيل فئة على فئة من المواطنين، وتساءل (على أية أساس تم توقيف خدمة الانترنت؟).

ولفت الأمين العام للجمعية، للتأثير السلبي لإيقاف خدمة الإنترنت على المواطنين وأنشطتهم الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، وتابع (أي مواطن يريد أن يشتكي شركات الاتصالات، عليه تفويض الجمعية السودانية لحماية المستهلك لدفع تعويض عادل نظير قطع خدمة الانترنت).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)