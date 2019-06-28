بالفيديو : تغلبت على النحس والملعب وباراغواي.. البرازيل بنصف نهائي كوبا أميركا

فك منتخب البرازيل المضيف نحس ركلات الترجيح أمام الباراغواي المنقوصة عدديا وتفوق عليها 4-3 بعد تعادلهما سلبا، ليبلغ نصف نهائي بطولة كوبا أميركا 2019 في كرة القدم أمس الخميس في بورتو أليغري.

واحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي، لعدم اعتماد الوقت الإضافي في المسابقة القارية الجنوبية، فكانت الغلبة لأصحاب الأرض بعدما سجل مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي غابريال جيزوس الركلة الأخيرة، معوضا ركلة جزاء أهدرها في مواجهة البيرو (5-صفر) ضمن دور المجموعات.

ويقابل منتخب البرازيل الثلاثاء المقبل في الدور نصف النهائي الفائز من مباراة الأرجنتين وفنزويلا في ريو دي جانيرو.

وكان مدرب منتخب البرازيل تيتي أعلن قبل المباراة عن خشيته من شبح ركلات الترجيح ضد الباراغواي، ولا سيما أن السيليساو كان ضحية منافسه مرتين في النسخ الثلاث الماضية بهذه الطريقة وفي الدور ذاته.

وتفوقت الباراغواي على البرازيل 2-صفر بركلات الترجيح عام 2011 في ربع النهائي قبل أن تخسر أمام الأوروغواي، ثم كررت السيناريو ذاته بنتيجة 4-3 عام 2015 قبل أن تسقط سقوطا مدويا أمام الأرجنتين 1-6 في نصف النهائي.

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وصرح تيتي بعد نهاية اللقاء بأن “هناك المزيد من المجال للتطور”، مضيفا “لكن ذلك ممكن عندما تمرر الكرات على أرضية ملعب جيدة”، في إشارة إلى أرضية الملعب السيئة.

وتابع “طلب مني جميع اللاعبين التذمر من الأمر، من السخافة في مباراة من هذا المستوى المرتفع أن يكون من الصعب تمرير الكرة على أرضية هذا الملعب”.

وبحسب الجزيرة نت كرر تيتي عدم رضاه عن الملعب قائلا “اضطررنا إلى لمس الكرة ثلاث مرات من أجل تمريرها إلى الأمام، من السخافة اللعب على ملعب بهذا السوء وفي أي مكان بالعالم”.

وختم المدرب البرازيلي “لا يجب أن أختلق الأعذار في حال لم نتمكن من ترجمة الفرص، فهذا يعني أننا لم ننجح، لكن أقول لكم إننا اضطررنا للمس الكرة ثلاث مرات وعليك التفكير بسرعة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)