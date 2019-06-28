الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

إليسا تنفعل على فرقتها الموسيقية أمام الجمهور

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
انتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي من حفل المطربة اللبنانية إليسا، في مهرجان "موازين" المقام في المغرب، تبدو فيه غاضبة من فرقتها الموسيقية على المسرح.

المقطع المصور يظهر المطربة اللبنانية وهي تلتفت أكثر من مرة إلى فرقتها الموسيقية في الوقت الذي يقوم به أحد الأشخاص بتثبيت سماعات أذنيها.

وظهرت علامات الإنزعاج على المطربة اللبنانية وهي تطلب من أعضاء فرقتها مشاركتها الغناء.

هذا وكان قد حضر الحفل حوالي 100 ألف شخص، وأحيت فيه المطربة عددا من أغانيها الجديدة من آخر ألبوم لها، بحسب موقع "lebanon24".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تنفعل على فرقتها الموسيقية أمام الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا