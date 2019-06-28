خدمة Apple Music تصل إلى 60 مليون مشترك

قال Eddy Cue رئيس قطاع الخدمات في آبل إن خدمة آبل ميوزيك وصلت إلى 60 مليون مشترك مدفوع وذلك بزيادة 10 مليون خلال 6 أشهر فقط حيث كان العدد 50 مليون في يناير الماضي.

بالمقارنة مع أبرز المنافسين فإن سبوتيفاي لديها 100 مليون مشترك مدفوع، ما يعني أن آبل تمضي بخطى سريعة للوصول إليها وحتى تجاوزها.

وكانت خدمة آبل قد انطلقت أواخر عام 2015 حيث كان لدى سبوتيفاي 20 مليون مشترك مدفوع، واليوم خلال أربعة أعوام استطاعت آبل النمو حتى 60 مليون مشترك.

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وحسب الإحصائيات الجغرافية فإن ابل ميوزيك لديها تواجد قوي في الولايات المتحدة متفوقة على سبوتيفاي، بالرغم من أن غالبية المستخدمين يرون في سبوتيفاي خدمة أفضل وأقوى لاسيما من ناحية اقتراح المحتوى.

وقدمت ابل ميوزيك العديد من الإغراءات التسويقية، فقد خفضت أسعارها في الهند، وقدمت اشتراكات تجريبية مجانية لمستخدمي تطبيق Shazam الذي استحوذت عليه.

والنمو الأكبر في الاستخدام سيكون عندما تستبدل آبل ميوزيك تطبيق آيتونز الشهير وذلك مع إطلاق macOS Catalina في الخريف المقبل.