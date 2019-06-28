شاهد.. برومو أول فيلم سينمائي لـ كارول سماحة (فيديو)

شاركت الفنانة كارول سماحة، جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لبرومو فيلمها الجديد، والذي يحمل اسم "صدفة".

ويعد الفيلم أول أعمال "كارول" السينمائية، حيث ظهرت فى البرومو وغلب عليها الغموض والإثارة، ولكن بدون توضيح طبيعة أحداث الفيلم، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويشارك في بطولة الفيلم، بديع أبو شقرا وباميلا الكيك ومنير معاصرى، وهو من تأليف كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو.

يذكر أن كارول سماحة أحيت مهرجان موازين فى المغرب، كما تستعد لإحياء حفل بدمشق يوم 13 يوليو القادم ضمن مهرجان فني وثقافي يهدف لإظهار البعد الحضاري والثقافي لسوريا.