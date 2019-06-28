الجيش الليبي يسقط طائرة تركية بدون طيار بطريق المطار بطرابلس

تمكنت القوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الجمعة، من إسقاط طائرة تركية بدون طيار حاولت استهداف مواقع الجيش في طريق المطار جنوب طرابلس، بحسب المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة.

وكانت الطائرات التركية بدون طيار قد قصفت عدة مواقع تابعة للجيش اليوم بطريق المطار، وذلك في إطار الدعم الجوي الذي تقدمه الحكومة التركية لمجموعات الوفاق المسلحة في طرابلس.