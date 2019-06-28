انطلقت مسيرات حاشدة، اليوم الجمعة، في شوارع العاصمة الجزائرية، وسط انتشار كثيف للشرطة التي اعتقلت عدداً من الأشخاص قبل بدء الاحتجاجات الاسبوعية التاسع عشر ضد النظام، وغداة رفض جديد لمطالب المحتجين من قيادة الجيش.
ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل تحت ضغط الشارع وبعد تخلي الجيش عنه، يطالب المتظاهرون برحيل وجوه الفريق القديم وخصوصاً الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، وأيضاً رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح المتمسك بالتطبيق الحرفي للدستور.
ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل تحت ضغط الشارع وبعد تخلي الجيش عنه، يطالب المتظاهرون برحيل وجوه الفريق القديم وخصوصاً الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، وأيضاً رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح المتمسك بالتطبيق الحرفي للدستور.
وبمجرد انتهاء صلاة الجمعة، بدأت حشود المتظاهرين ملتحفين العلم الوطني السير نحو ساحتي موريس أودان والبريد المركزي، كما كل أسبوع منذ بدء الاحتجاجات في 22 فبراير، عبر شوارع ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر: تظاهرات حاشدة وانتشار كثيف للشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.