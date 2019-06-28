بوساطة تشادية.. هدنة بين العسكري وحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان

التقى نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في العاصمة التشادية أنجميا وفدا من حركة تحرير السودان برئاسة منى أركو ميناوي وعضوية جابر محمد حسب الله.

كما التقى حميدتي وفدا من حركة العدل والمساواة جناح جبريل إبراهيم برئاسة طاهر فكي وعضوية أحمد تقد، استجابة لدعوة الرئيس التشادي إدريس ديبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وقال المتحدث باسم المجلس الانتقالي شمس الدين كباشي، إن الطرفين قررا تجديد وقف العدائيات لتهيئة الأجواء للتفاوض، كما عبر الطرفان عن أهمية الإسراع في التفاوض في أقرب وقت.

وأشاد وفد الحركتين بقرار إطلاق سراح جميع أسرى الحركات المسلحة، وأمن الوفدان على أن هذا القرار سيفتح المجال للدخول في عملية سلمية تؤسس للثقة وبادرة حسن نية لانطلاق العملية السلمية.

كما رحب وفد الحركتين بقرار المجلس العسكري الانتقالي بتشكيل لجنة عليا للاتصال بالحركات المسلحة، وأبدي وفد الحركتين استعداده للتواصل الفوري مع اللجنة لدفع عملية السلام وتحقيق الامن والاستقرار في البلاد.

وأمن الطرفان على "ضرورة شمولية الحل والدعوة لجميع الحركات المسلحة للانضمام للعملية السلمية بغرض وضع نهاية لمعاناة المواطن ووقف الحرب وتحقيق السلام".

