حسناء روسية: أود اللعب مع ميسي وبيكيه

عرضت العلامة التجارية للأجهزة المنزلية "Beko"، الراعي الرسمي لفريق برشلونة ، على المغنية ​​الروسية، أولغا بوزوفا، العيش لمدة يومين حياة لاعبي الفريق الكتالوني لكرة القدم.

وكتبت شركة "بيكو" في رسالة موجهة للحسناء الروسية: "نحن معجبون، كونك تحظين بمتابعة نحو 16 مليون شخص، تقومين بعمل مشاريع اجتماعية! تدعوك "بيكو" للعيش لمدة 48 ساعة حياة لاعبي نادي برشلونة العريق، لتظهري من خلال تجربتك الشخصية، قوة التحمل والمثابرة والتصميم التي يحتاجها الرياضيون المحترفون".

وعلقت المغنية الروسية على عرض "بيكو" بالموافقة على شروطها، قائلة: "شكرا لدعمكم! أنا أتفق معك ومستعدة لأن أصبح مثالا لشعبي! لذلك، أقبل دعوتكم. اكتبوا التفاصيل في الخاص".

ووفقا لإعلان صادر عن الشركة فإنه "سيكون بإمكان أولغا بوزوفا، اعتبارا من يوم السبت 29 يونيو الجاري، تقمص دور لاعبة كرة قدم محترفة".

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وأشارت الشركة الراعية "للبرسا" إلى أن "أولغا بوزوفا مستعدة للالتزام التام بالنظام اليومي لليونيل ميسي وجيرارد بيكيه، والنهوض المبكر والتدريبات المرهقة والالتزام بجميع الفروق الدقيقة في الجدول الضيق للاعبي برشلونة لكرة القدم، مستعدة للقيام بكل ذلك لتحفيز معجبيها".

ونقل موقع "تشمبيونات" الرياضي الروسي عن مقدمة البرامج والمغنية بوزوفا، قولها: "لقد حدث كل ذلك بسرعة كبيرة، وأنا شخصيا لم أستوعب كيف سيكون كل ذلك، لكن الفكرة أعجبتني حقا. لقد ولدت في مدينة سان بطرسبورغ، نحن جميعا نحب كرة القدم منذ الطفولة ونشجع فريق زينيت. كما يعلم الجميع أنه من بين الفرق الأخرى، كنت من عشاق برشلونة منذ الطفولة، لذا سيكون من دواعي الشرف العظيم أن أقضي 48 ساعة مع اللاعبين".

وأضافت قائلة: "الأهم من ذلك كله أود أن ألعب، بالطبع، مع ميسي وبيكيه، ولكنني أحترم حقا جميع لاعبي هذا النادي العريق، لذلك من الرائع التواجد هناك".